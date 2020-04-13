كانت مفاجأة للجماهير الكتلونية أنه رغم المواسم “الضائعة” برشلونة لا يفكر في عرض ديمبلي للبيع خلال صفقات الصيف، حيث سيبقى الفرنسي لما بعد الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن “عثمان ديمبيلي” سيبقى لاعبًا في برشلونة لموسم آخر على الأقل، وبسبب عدم اليقين الحالي بشأن الأزمات المالية ومشكلات إصابة الفرنسي الأخيرة، فسيبقى الوضع على ماهو عليه.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أنه لا أحد مستعد لتلبية السعر المطلوب لبرشلونة وهو 60 مليون يورو، في ظل المشكلة “الزمنة” التي يعاني منها لاعب دورتموند السابق على مستوى عضلات الفخذ.

والتقى وكيل ديمبلي بالنادي الكتلوني لمناقشة رحيل محتمل هذا الصيف، وتقرر أن مستقبله في كامب نو سيحدد وفق لياقته، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخيل رحيله حتى على سبيل الإعارة، ورغم المواسم “الضائعة” برشلونة لا يفكر في عرض ديمبلي للبيع.

وأصبح لا بد أن يتحمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قيمته التي دفعها برشلونة لجلبه في 2017 من ألمانيا، بمبلغ تجاوز الـ150 مليون يورو، وهو ما جعله ضمن قائمة أغلى ثلاثة لاعبين على مستوى العالم.