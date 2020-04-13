الامارات | استمرار تعليق الدوري السعودي.. وتخفيض رواتب اللاعبين 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق الدوري السعودي.. وتخفيض رواتب اللاعبين 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال اجماعها اليوم، استمرار تعليق النشاط الرياضي لكرة القدم لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأجل غير مسمى.

وقالت الرابطة السعودية في بيان: "عودة النشاط الكروي يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد".

وشددت رابطة المحترفين السعودية على أن سلامة كافة الرياضيين هي الأهم، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير الرياضية.

كما قررت الرابطة تخفيض الرواتب بنسبة 50%، للاعبين والأجهزة الفنية في الأندية المحترفة على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم، نظراً للازمة المالية التي تعاني منها كافة الأندية بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي.