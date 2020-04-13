الامارات | الأهلي يخفض رواتب لاعبيه.. والزمالك يرفض المساس بها

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخفض رواتب لاعبيه.. والزمالك يرفض المساس بها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت المواقف بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك بشأن تداعيات أزمة كورونا، اذ تتجه إدارة النادي الأهلي لتخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 % خلال فترة توقف نشاط الدوري، بسبب ما أسفر عنه توقف النشاط من أزمات مالية داخل القلعة الحمراء.

وكلفت إدارة الأهلي مدير الكرة، سيد عبدالحفيظ بنقل قرار الإدارة إلى اللاعبين بما فيهم الأجانب الخمسة الموجودين ضمن صفوف الفريق.

في المقابل، رفض الزمالك المساس برواتب اللاعبين وعقودهم السنوية طالما لم يصدر عن اتحاد الكرة أي قرار في هذا الشأن.

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وقال رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، لا يوجد لائحة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو وزارة الشباب المصرية أو حتى اتحاد الكرة، تقضي بإلزام الأندية تخفيض رواتب اللاعبين، لكن إذا ما صدر قرار عن اتحاد الكرة في هذا الخصوص سنبدأ في تنفيذه على الفور.

من جهة أخرى، تنتهي يوم 14 ابريل الجاري المهلة التي حددها نادي الزمالك لاتحاد الكرة بشأن الإعلان عن موعد عودة الدوري أو الغاء النشاط بصورة رسمية.

وأوضح مرتضي منصور في تصريحات لقناة النادي أن: "استمرار الضبابية الحالية حول مستقبل الدوري تُسبب خسارة كبيرة للأندية وعلى اتحاد الكرة أن يوضح موقف تماماً والا سنُعلن من جانبنا الانسحاب من المسابقات المحلية وتسريح اللاعبين".

وختم: "أقول أمام الجميع يوم 14 أبريل وكلامي واضح لو لم يعلن اتحاد الكرة استئناف الدوري بموعد محدد أو الإلغاء فالدوري بالنسبة لي قد أصبح ملغيا".