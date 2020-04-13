شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يرفض الضغوط للإطاحة بـ«جوميز».. والجبلاية تتجاهل الرد على تخفيض عقود اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، طلب عدد من أعضاء المجلس ومسؤولين بجهاز الكرة بالدراويش الاستغناء عن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بدعوى عدم الاستفادة منه خلال الفترة الحالية وتكبد خزينة النادى راتبه الشهرى دون عمل بسبب توقف النشاط الكروى، وعلمت «المصرى اليوم» أن إبراهيم عثمان يرغب فى الإبقاء على المدرب الفرنسى بدعوى أنه لم يقصر فى علمه ولا يتحمل أزمة توقف النشاط الكروى فى ظل قناعة رئيس النادى أن يكون مدرب الفريق أجنبيا ولا يرغب فى إسناد المهمة إلى أى مدرب مصرى.

فيما تجاهل مسؤولو اتحاد الكرة الرد على استفسار مسؤولى الدراويش بشأن تخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى يدرس مجلس الإدارة ضم عنصر إلى الجهاز الطبى مسؤول عن النظافة الشخصية للاعبين والاهتمام بهم عقب عودة الفريق إلى التدريبات للتصدى إلى فيروس «كورونا» الذى انتشر فى أرجاء العالم خلال الفترة الأخيرة.

على صعيد آخر احتفلت أمس الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى بمرور 96 عاما على إنشاء قلعة الدراويش، وقالت: «96 عامًا من المتعة، 96 عاماً من الكرة الجميلة، 96 عاما من حماس مدرجات يشعل المستطيل الأخضر، 96 عاما شهدت بطولات بالجهد والعرق بدون عوامل مساعدة، 96 عاما والإسماعيلى وطناً لنا جميعاً، كل عام وأنتم مجتمعين على عشق الكيان».