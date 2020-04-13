شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى والجناينى» يناقشان سيناريوهات عودة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمكتبه بديوان عام الوزارة، لمناقشة دعم فرق الأندية الرياضية بمختلف درجاتها خلال الفترة الراهنة فى ضوء المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

بحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة النشاط الرياضى، وكذا دعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية الرياضية المشتركة فى منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الوزير أن هناك جلسة أخرى ستجمعه بالجناينى الأسبوع المقبل سيسلم خلالها السيناريوهات الثلاثة حول استكمال الموسم، وقال الوزير ستجمعنى بالجناينى جلسة خلال أيّام لاستلام السيناريوهات بالمواعيد المحددة لدراستها مع المسؤولين والاستقرار على القرار النهائى.

وشهدت الجلسة تقديم الجناينى لـ٣ سيناريوهات لعودة واستئناف الدورى، حيث وضعت اللجنة الخماسية تصورين أحدهما استئناف البطولة بعد شهر رمضان مع ضغط المباريات فى ظل ضغط الأندية لاستكمال الموسم والسيناريو الثانى فى شهر يونيو، ولكن بضغط مباريات أكثر خصوصًا فى ظل تأجيل مباريات البطولات الإفريقية وأوصت اللجنة بالحصول على موافقات الأمن قبل اتخاذ أى قرار مع تحديد ملاعب محددة لكل المباريات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الاقتراح الثالث والأخير حول الدورى وهو إلغاء الموسم والذى يتوقف على استمرار الحظر بسبب كورونا لمطلع شهر يوليو المقبل، الأمر الذى يعنى استحالة استمرار البطولة لضيق الوقت بين الموسم الحالى والموسم الجديد، كما استعرض الاجتماع دراسة مقترح إقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق «تحيا مصر»، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك فى إطار المساهمة فى المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

فيما وجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى وعى الجماهير المصرية التى ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات، وستكون هذه الفكرة بطرح أسعار للتذاكر «أون لاين»، ويقوم الجمهور بدفع قيمة التذكرة المحددة ويخصص العائد لمحاربة فيروس كورونا، وكانت أندية الوداد البيضاوى والرجاء البيضاوى قد فعلت هذه الفكرة ولاقت قبولا كبيرا عند الجماهير التى حصلت على كافة التذاكر الافتراضية، مما ساهم فى مساعدة صندوق مكافحة «كورونا» بالمغرب.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتى تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة فى مواجهة الأزمات؛ تأكيداً على أهمية دور الرياضة فى خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة له.