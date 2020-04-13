بيتزارو: غوارديولا أفضل مدرب عرفته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

يرى المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، أكبر هدافي الدوري الألماني (البوندسليغا)، أن بيب غوارديولا هو أفضل مدرب عرفه في تجربته الطويلة كلاعب كرة قدم.



وأكد لاعب فيردر بريمن الحالي (41 عاماً)، في تصريحات لصحيفة "Weser Kurier" المحلية أن "بيب وسع أفقي في كرة القدم، فهو لديه رؤية مختلفة تماماً عن المدربين الآخرين".

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وصرح الدولي المخضرم، الذي تدرب على يد المدير الفني الإسباني خلال توليه مهمة تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني (2013-2016)، بأن غوارديولا "الأفضل على الإطلاق".

وأوضح أن المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي: "دائماً ما تتفوق أفكاره على منافسيه" وأضاف: "أعتقد أنه من جميع الزوايا، لا يوجد مدرب أفضل من بيب غوارديولا".

كان بيتزارو قد وقع لنادي فيردر بريمن عام 1999 قادماً من فريق أليانزا ليما، وفي موسمه الأول سجل 10 أهداف خلال 25 مباراة شارك بها، وفي الموسم الثاني أحرز 19 هدفاً خلال 31 مباراة.

وفي عام 2001 وقع اللاعب للبايرن وخلال مسيرته الأولى مع الفريق البافاري تمكن من تحقيق الثنائية ثلاثة مرات، قبل أن ينتقل لتشيلسي الإنجليزي ثم بريمن ثم "البلوز" مرة أخرى، ثم عاد إلى بريمن ومنه إلى البايرن لفترة ثانية، ثم عاد أخيراً لبريمن في سبتمبر (أيلول) عام 2015.