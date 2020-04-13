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إبراهيموفيتش يثير الجدل مجدداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تدرب المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مجدداً في نادي هاماربي السويدي، حسبما كشفت بعض الصور التي التقطت له خلال التدريب على أرض الملعب.

وكان إبراهيموفيتش (38 عاماً) تدرب بنفس الملعب يوم الخميس الماضي، ثم عاد للتدريب اليوم مرتدياً بدلة التدريب الخاصة بالنادي السويدي، ما أثار حالة من الجدل بشأن إمكانية عودة اللاعب المخضرم للعب في السويد بعد انتهاء ارتباطه بميلان الإيطالي.

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وبدأ اللاعب مسيرته الكروية الطويلة في فريق مالمو بجنوب السويد ولكنه يمتلك 25% من أسهم نادي هاماربي.

وترك إبراهيموفيتش مدينة ميلانو عائداً إلى السويد منتصف مارس (آذار) الماضي بعد توقف مسابقة نتيجة أزمة تفشي .

وتبدو القواعد المطبقة للحد من انتشار الفيروس في السويد أخف منها في إيطاليا حيث تحظر السويد التجمعات البشرية لأكثر من 50 شخصاً، كما تتيح سلطات الصحة السويدية ممارسة تدريبات كرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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