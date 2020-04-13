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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقال سانشو الى اليونايتد يحسم بشربة ماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من البث المباشر للاعب نادي بوروسيا دورتموند جادون سانشو.
وفي المقطع ظهر الدولي الانكليزي البالغ من العمر 20 عام وهو ينفذ رغبة احد مشجعي مانشستر يونايتد حين سأله:"اذا كنت ستنتقل الى النادي اشرب الماء". ليقوم سانشو بالرد عليه مباشرة.
واختلفت وجهات نظر المعلقين فيما اذا كانت تلك اشارة فعلية من سانشو ام انها مجرد رد فعل ظريفة على سؤال المتابعين.
هذا ويرتبط سانشو لتخبار كثيرة تحدثت عن رغبة الشياطين الحمر في الحصول على خدماته الصيف المقبل.
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