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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذا روك يبدي اعجابه ب AEW والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
كشف نجم wwe المعتزل والممثل الحالي في هوليوود دوين جونسون المعروف ب ذا روك عن متابعته ل AEW
كلام ذا روك جاء في تصريحات خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال:" نعم أشاهد AEW بالطبع أفعل أنا سعيد جدا بنجاح هذه الشركة لأنها دائما شيء جيد وتولد الجوع وهو أمر جيد".
وكان ذا روك قد ابدى في اكثر من مناسبة سابقة اعجابه ب AEW والمستويات التي تقدمها بالاضافة الى التطور الذي تشهده مشيرا الى ان ظهورها جيد لاعمال المصارعة.
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