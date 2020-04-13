شكرا لقرائتكم ندى بسيونى بقميص الاهلى: أحسن حاجة انه الدورى مش هيتلغى لحد دلوقتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الفنانة نادى بسيونى صورة عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بقميص الأهلى.

وعلقت بسيونى :" احسن حاجه ان الدوري مش حيتلغي حتي الان".

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

Advertisements

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية"

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.



