شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تعكف على وضع لائحة خاصة بشئون اللاعبات لدورى الكرة النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، و المشرف العام على الكره النسائية على وضع لائحة خاصة بشئون اللاعبات لدورى الكرة النسائية وذلك فى إطار ملف تطوير منظومة كرة القدم النسائية.

وتنص اللائحة الجديدة على عمل نموذج عقد موحد للاعبات فى الموسم الكروى الجديد، مع التأكيد على انه فى حالة عودة النشاط فى الموسم الحالى يتم استكمال المسابقات المختلفه للكره النسائية.

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كما تتضمن أحقية اللاعبة و النادى بوضع بند اضافى بالعقد فى حالة رغبة اللاعبة ترك النادى خلال مدة التعاقد، على أن يتم تحرير عقود لجميع اللاعبات فى القسمين الاول و الثانى للفريق الاول بالاندية.

وأوصت كذلك بأنه لا يجوز للاندية قيد اللاعبة الهاوية والتى امضت مع ناديها ٣ أو ٥سنوات بالفريق الاول و انتهت المدة مع تلك الاندية الا بعد عمل عقد جديد فى آخر مرحلة سنية.

و تم الاتفاق مع وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد على ارسال لائحة شئون اللاعبات بالتعديلات الجديده للاندية و ذلك بعد اعتمادها من اللجنة الخماسية .