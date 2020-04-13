شكرا لقرائتكم محمد صلاح يعلق على دعم أندية القسمين الثالث والرابع بمبالغ مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد صلاح المدير الفني لفريق النجوم أحد أندية القسم الثاني رأيه فى قرار محمد الطويلة رئيس النادي بدعم أندية القسمين الثالث والرابع بمبالغ مالية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال محمد صلاح في تصريحات إذاعية "على اي اساس صرف محمد طويلة دعم للاعبي القسمين الثالث والرابع في الوقت الي لم يحصل فيه لاعبي والجهاز الفني للنجوم على مستحقاتهم المالية منذ شهرين و كان يجب على رئيس النادي دفع مستحقات اللاعبين اولا قبل دعم الاندية الأخرى قائلا : "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع ".

وأشار صلاح أنه حصل على وعد بصرف المستحقات غدا الثلاثاء، اذا لم يتم صرفها سنقوم بفسخ عقودنا مع النادى .

وكان محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، قد أكد أن ناديه حرر "شيكات" لعدد 125 لاعبا من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة، وذلك لدعم لاعبي فرق الدوري القسم الرابع في ظل تجميد النشاط الكروي.

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وحضر لاعبي فريقي مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح لنادي النجوم لكرة القدم ، وذلك لإستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاه تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية ، على أن يستأنف غداً - الأحد - تسليم لاعبي باقي الفرق لـ "الشيكات" الخاصة بهم.

وأضاف الطويلة أن الفكرة جائت من خلال ضرر فئات من الدرجات الأدنى في الدوري العام من توقف النشاط الكروي في ظل تداعيات فيروس كورونا ، فيجب على الأندية التي لديها القدرة على المساعدة دعم أندية القسمين الثالث والرابع.

وقدم رئيس نادي النجوم الشكر للإتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على مبادرة دعم فرق الدوري القسم الثالث والرابع ، حيث أن هذه الفئة من الكرة المصرية الأكثر ضرراً من توقف النشاط الرياضي الحالي.

وإختتم محمد الطويلة حديثه بأنه تعمد أن يكون دعم نادي النجوم لفرق الدوري القسم الرابع من خارج الجمعية العمومية، وذلك لعدم شبهتها بأنها من أجل الدعاية الإنتخابية بالرغم من إنه لن يخوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم.