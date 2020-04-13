شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب موقف كاسونجو بالبقاء او الرحيل لتدعيم هجوم الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الإسماعيلى الموقف النهائى للكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك مع فريقه سواء بالبقاء أو الرحيل نهاية الموسم الجارى للدخول فى مفاوضات رسمية معه لتدعيم هجوم الدراويش بمهاجم قوى بعد مطالبة المدير الفنى للفريق بضرورة تدعيم هذا المركز .

ويأمل الإسماعيلى فى إنهاء المفاوضات مع كاسونجو بالنجاح خاصة وأنهم يعلموا أن اللاعب خارج حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى أصبح يعتمد بشكل اساسى على مصطفى محمد ومن بعده عمر السعيد ومنذ انتقال كاسونجو إلى الوداد البيضاوى والعودة للفريق الأبيض فى الإنتقالات الشتوية وهو خارج الحسابات تماما ولم يشارك سوى فى دقائق معدودة .

وأكد مصدر مسئول داخل قلعة الإسماعيلى أن مجلس الإدارة لا يفضل الدخول فى صفقات تبادلية مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، للحفاظ علي قوام الفريق.

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ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، بمرور 96 عاماً على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

وكان مقر النادى الإسماعيلى، الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، هو مكان سوق الجمعة حالياً وسط مدينة الإسماعيلية، وكان أسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 وتم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.