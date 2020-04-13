شكرا لقرائتكم نادي مصر يرفض مقترح تخفيض عقود لاعبي الفريق في ظل توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة نادي مصر مقترح تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورنا ومد فترة إيقاق النشاط لمدة شهر .

وأكد نادي مصر قرر مجلس ادارة نادي مصر على رفضه مقترح بتخفيض العقود والمرتبات، مؤكدا على إلتزامه بدفع (كامل) قيمة العقود لموسم 2019/2020.

كما تقرر توزيع سداد كامل المتبقى من قيمة عقود اللاعبين ومرتبات الأجهزة الفنية على (٤) شهور بدلاً من شهرين.

وقرر النادي أيضا مد إيقاف التدريبات لمدة شهر اضافي اعتبارا من 15 ابريل وحتى 15 مايو 2020

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كما تم تخصيص مبالغ اضافية للاستعداد لتطبيق المعايير الطبية اللازمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية و الوقائية بمجرد عودة النشاط الرياضي.

وياتي بيان ادارة نادي مصر متوافقا مع تصريحات سابقة المدير الفني خالد جلال، التي أكد خلالها أنه لا يجوز الحديث عن الكرة في الوقت الحالى، فى ظل الظروف التى يمر بها العالم كله من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خالد جلال، جميع الأندية قررت تعليق نشاط الكرة واللاعبون فى راحة سلبية تامة، فلا توجد أماكن لخوض تدريبات منفردة حتى فى صالات الجيم الخاصة".

وعن وجود خطط وضعها المدير الفنى لفريق نادى مصر استعدادا للموسم الجديد ما بين التعاقدات او الاستعداد للمباريات، أكد خالد جلال أن الجميع ينتظر قراراً بعودة النشاط، فلا توجد ملامح واضحة للموسم الحالى ولا الموسم المقبل، وبالتالى فلا توجد ملامح واضحة لخطة الموسم المقبل.

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، الجميع بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه ليس سعيداً بالجلوس فى المنزل، لكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أى أمور أخرى، على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.