شكرا لقرائتكم مدرب الشباب وطاقمه الفني يتنازلون عن نصف مرتباتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بادر الإسباني لويس غارسيا، مدرب الشباب وطاقمه الفني بالتنازل عن نصف مرتباتهم الشهرية خلال فترة توقف المسابقات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشاد نادي الشباب في خبر رسمي نشره على "تويتر" بخطوة المدرب الإسباني وطاقمه الفني، مشيراً إلى أن ذلك ينم عن حسن إدراكهم للمسؤولية وتضامنهم مع النادي خلال الظروف الحالية وتأثيرها على المداخيل المالية.

ويتولى تدريب الشباب منذ نهاية العام الميلادي الماضي، وقاده إلى نصف نهائي كأس الأندية العربية قبل توقف النشاط الرياضي.