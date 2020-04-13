شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يقلد شريف منير فى مسريحة "كدة أوكيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنته بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وداعب ناجى ابنته بتقليد الممثل شريف منير فى مسرحية "كدة أوكيه" قائلا: "أنا باكينام وأنا واثقة فى نفسى" لتقوم نجلة ناجى بتقليد منى زكى فى نفس المسرحية قائلة "أيوو أنا باكينام وأنا ماسكة فى نفسى" ليرد ناجى اسمها "واثقة فى نفسى".

وفى وقت سابق، كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى كواليس العمل مع البرتغالى مانويل جوزيه فى تجربته بإيران عقب رحيله عن الأهلي.

وقال أحمد ناجي فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "قلت لجوزيه هعمل استخارة قبل العمل معه فى ايران وفهمته يعنى ايه استخارة، وبعدها قلت له موافق وبعتله الباسبور بتاعى المنتهى بالغلط، وعمل مشكلة وقالى انا اللى عملتك انت فاكر نفسك نجم وازاى انت مش عايز تيجى، وفهمته الوضع، وبعدها بعت له الباسبور الصحيح، وطلبنى اشتغل فى اتحاد جدة ولكن الاهلى رفض يسيبني".

وعلق أحمد ناجى على مسيرته فى الكرة عندما كان حارسا للمرمى، ثم الاعتزال المبكر والاتجاه للتدريب حيث قال، "نجحت فى التدريب اكتر من الملاعب وتوهجت اكتر فى تدريب حراس المرمى وكان حظى جيد انى أدخل مهنة التدريب مبكرا لأنها مهنة مرهقة وكان حظى فى التدريب أكبر من الملاعب".