شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لرئيس نادى النجوم: اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد صلاح المدير الفني لفريق النجوم أحد أندية القسم الثاني على قرار محمد الطويلة رئيس النادي بدعم أندية القسمين الثالث والرابع بمبالغ مالية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأكد محمد صلاح في تصريحات إذاعية قائلا: "على أى أساس صرف محمد طويلة دعما للاعبي القسمين الثالث والرابع في الوقت الذي لم يحصل فيه اللاعبون والجهاز الفني للنجوم على مستحقاتهم المالية منذ شهرين، وكان يجب على رئيس النادي دفع مستحقات اللاعبين أولا قبل دعم الأندية الأخرى"، قائلا: "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع".

وأشار محمد صلاح إلى أنه حصل على وعد بصرف المستحقات غدا الثلاثاء، اذا لم يتم صرفها سنقوم بفسخ عقودنا مع النادى.

وكان محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، قد أكد أن ناديه حرر "شيكات" لعدد 125 لاعبا من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة، وذلك لدعم لاعبي فرق الدوري القسم الرابع في ظل تجميد النشاط الكروي.

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وحضر لاعبو فريقي مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح لنادي النجوم لكرة القدم ، وذلك لإستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاه تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية.

وأضاف الطويلة أن الفكرة جاءت من خلال ضرر فئات من الدرجات الأدنى في الدوري العام من توقف النشاط الكروي في ظل تداعيات فيروس كورونا ، فيجب على الأندية التي لديها القدرة على المساعدة دعم أندية القسمين الثالث والرابع.

وقدم رئيس نادي النجوم الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على مبادرة دعم فرق الدوري القسم الثالث والرابع ، حيث أن هذه الفئة من الكرة المصرية الأكثر ضرراً من توقف النشاط الرياضي الحالي.

وإختتم محمد الطويلة حديثه بأنه تعمد أن يكون دعم نادي النجوم لفرق الدوري القسم الرابع من خارج الجمعية العمومية، وذلك لعدم شبهتها بأنها من أجل الدعاية الإنتخابية بالرغم من إنه لن يخوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم.