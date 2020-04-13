شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي استقر على عودة هذا الثنائى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استقر بشكل نهائى على عودة أكرم توفيق لاعب الفريق والمعار إلى صفوف الجونة، ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق والمعار إلى سموحة فى الموسم المقبل .

وقال شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى: "هناك 4 لاعبين تحت منظار فايلر أيضا، وهم وليد أزارو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان"، مضيفا أن مصير رمضان صبحى لاعب الفريق والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزى ما زال لم يتحدد، نسبة استمراره أو رحيله لا تتجاوز الـ50% واللاعب ينتظر عرضا من أوروبا والأهلى يحاول الابقاء عليه فى المرحلة المقبلة.

وأضاف شوبير أن هناك تفكيرا قويا من جانب الهلى بالتعاقد مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش، حيث يتواجد على رأس الترشيحات لتدعيم الخط الخلفي.

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يذكر أن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وضعوا أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا فى تصفيات امّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.