شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة حب من رمضان صبحى لحبيبة إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحى نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى، على توجيه رسالة حب لزوجته حبيبة إكرامى، ونشر رمضان مقطع فيديو لصور زوجته على أنغام "لحظات فى حياتى بسرح فيها، عندى حبيبتى أنا عاشق ليها، كل الدنيا ما تغلى عليها، فيكى بصراحة أنا دايب دوب، حضنك دافى وكله أمان".

ومن ناحية أخرى، أصبحت أيام رمضان صبحى داخل القلعة الحمراء قليلة، بعدما بات استمراره فى الموسم الجديد أمراً صعباً، بسبب طلبات نادى هيدرسفيلد الإنجليزى المادية الكبيرة.

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وبعد تأكيدات إدارة النادى الأهلى إمكانية الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً حال تخفيض مطالبه المالية من 10 أو 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى 4 أو 3 ملايين حيث ذلك هو الشرط الأساسى لدخول الأهلى طرفاً جاداً فى صفقة الشراء النهائى من النادى الإنجليزي، خاصة أن خزينة القلعة الحمراء لا يمكن أن تتخطى مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه إسترلينى لشراء اللاعب نهائياً، مما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب بعد انتهاء الموسم الحالي.

وحدد نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي بالفعل ملامح الأيام الأخيرة لرمضان صبحي داخل النادي الأهلي، بعدما أصبحت عودته للنادي الإنجليزي وشيكة ومساءلة وقت ليس أكثر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وأرسل الأهلى خطاباً قبلها لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.