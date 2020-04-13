محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي مصر، أن إلغاء الموسم الجاري من الدوري المصري يعد هو الحل الأمثل خلال الفترة الحالية، مع ضرورة التخطيط لبدء موسم جديد بمواعيد منتظمة.
وأشار مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن لاعبي فريقه في راحة منذ منتصف شهر مارس الماضي، مما يجعلهم في حاجة لفترة استعداد جديدة.
وقال مجاهد: "اللاعبون بالطبع يحتاجون إلى فترة للعودة إلى مستواهم الفني والبدني، فهم بحاجة لمدة شهر ونصف للاستعداد لاستئناف الدوري من تدريبات ومباريات ودية".
وأضاف: "جميع الفرق ستأخذ وقتًا بعد استئناف المباريات للعودة للمستوى، وبالتالي سيكون الأمر صعب للفرق المهددة بالهبوط".
وأوضح: "هذه الفريق ستهبط بشكل رسمي إذا استغرقوا هذه الفترة من أجل العودة، شهر ونصف لاستعادة المستوى تعني عدم تواجدهم في الممتاز خلال الموسم المقبل".
واختتم: "الحل هو إلغاء الدوري هذا الموسم لمصلحة الجميع والأهم سلامة الجميع والعبور من هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي مصر لمصراوي: إلغاء الدوري هو الحل.. ولن ننجو من الهبوط قبل استعادة مستوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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