المقاصة لمصراوي: يجب إلغاء الدوري.. ونعاني من خسائر فادحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن الموسم الجاري من الدوري المصري يجب إلغاءه، في ظل تأجيله أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار هويدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الإلغاء هو الحل الأمثل لتجاوز أي خسائر مالية وفنية إضافية في الفترة المقبلة.

وقال مدير الكرة بالمقاصة: "في حال عودة الدوري ستطلب فترة إعداد جديدة لا تقل عن شهر لعودة اللاعبين لمستواهم البدني على الأقل وليس الفني".

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وتابع: "الدوري يحتاج لثلاثة أشهر على الأقل لكي يتم الانتهاء من المباريات المتبقية هذا الموسم".

وأردف: "الأندية تعاني من الخسائر المالية، حيث تم دفع راتب شهرين للاعبين حتى الآن بدون الحصول على نتائج".

واختتم: "لا بد من إلغاء الدوري، الأزمة عالمية وليست في مصر فقط، الدوريات الأوروبية في طريقها للإلغاء وهذا الحل الأمثل".