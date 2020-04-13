لمساعدة مصابي كورونا.. لاعب برتغالي يتحول إلى ممرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق

تواصلت مساهمات الرياضيين وأبرزهم لاعبي كرة القدم المجتمعية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في عزل معظم دول العالم، وأوقف المنافسات الرياضية منذ شهر مارس الماضي.

وقدم لاعب كرة القدم الشاطئية البرتغالي تياجو باتاليا نموذجًا فريدًا في ذلك الشأن، بعدما تحول إلى ممرض لمساعدة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي البرتغالية.

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وتبعًا لموقع "بيتش سوكر" يعمل باتاليا حاليًا كممرض في مستشفى "دي سانتو آندري" في مدينة ليريا البرتغالية، لمساعدة المصابين بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.

وأضاف الموقع ذاته أن اللاعب البرتغالي يواصل العمل دون كلل، من أجل تحسين أوضاع جميع المرضى الذين يعانون من المرض الذي ضرب العالم مؤخرًا.

وانتشر فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصاب 1.8 مليون شخص، وأودى بحياة 115 ألفًا، مما أجبر معظم دول العالم على عزل مجتمعي خلال الأسابيع الأخيرة.