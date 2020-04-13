المدير الفني لشباب الأهلي يكشف لمصراوي أبرز المواهب التي تحتاج لفرصة مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، إن هناك مواهب بالفريق تحتاج للحصول على فرصة للإنضمام للفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وقال عمرو أنور في تصريحات لـ"الخليج 365": "قمت بتجهيز تقرير عن فريق 99 بالنادي الأهلي وفي انتظار تقديمه إلي لجنة التخطيط لقطاع الكرة لكن في التوقيت المناسب بسبب الظروف الحالية".

وأضاف: "تم تدوين بعض أسماء اللاعبين وطالبت بضرورة حصولهم عليفرصة مع الفريق الأول حتي يراهم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قرب، بالتأكيد الفريق الأول محكوم بعدد معين لكن هناك مواهب تحتاج إلي فرصة".

وتابع المدير الفني لفريق الشباب: "الأهلي لديه فارس طارق ظهير أيمن فريق 2000، لاعب مميز جدا وواعد ويحتاج إلي فرصة حقيقة مع الفريق الأول".

Advertisements

وأوضح: "تم تصعيده لفترة قصيرة مع فايلر خلال فترة التوقف الدولي وغياب اللاعبين الدوليين وقتها، لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق الأول، أعتقد انه يحتاج إلي الاحتكاك بخبرات أكبر فهو لديه إمكانيات جيدة جدا ويجب أن يكون له فرصة".

وأردف عمرو أنور: "محمد فخري أيضا لاعب مهم جدا لو أخد فرص مع الفريق الأول، وهناك محمد شكري مواليد 99 وهو ظهير أيسر لكن يلعب في أكثر من مركز سواء في الجناحين أو كصانع ألعاب، شكري قبل توقف مسابقة دوري الجمهورية أحرز 15 هدفاً في الموسم الحالي".

وواصل: "لاعب أخر اسمه زياد طارق مواليد 2000 وهو من اللاعبين المميزين في الأهلي، هو يلعب في 3 مراكز ما بين الجبهتين وصانع اللعب، لو حصل اهتمام به، سيكون من اللاعبين المميزين جدا في المستقبل".

وأتم عمرو أنور تصريحاته قائلاً: "صالح نصر لاعب أيضا مهم جدا وسيكون له مستقبل كبير لو ركز في كرة القدم".