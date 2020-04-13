رسميا.. الأندية السعودية تتفق على خفض الرواتب 50 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اتفقت أندية الدوري السعودي على خصم 50 في المئة من رواتب اللاعبين وألا يقل الراتب الشهري عن 20 الف ريال، بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لرابطة المحترفين السعودية: "انعقد المجلس اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم الاتفاق على تحديد عودة النشاط الرياضي لكرة القدم لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفقا للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وأن سلامة الرياضيين هي الأهم".

وناقش أعضاء مجلس الرابطة الأثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية وتعليق كافة الأنشطة حتى إشعار آخر مما ترتب عليه خسائر مالية تكبدتها الأندية مما أثر على ميزانياتها.

جاء في الاجتماع اتفاق بالإجماع بين أعضاء المجلس على البدء في التفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50% على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال أو ما يعادلها خلال فترة تعليق المنافسات.