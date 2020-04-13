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توتنهام يكشف حقيقة رحيل هاري كين لمانشستر يونايتد

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كشف توتنهام هوتسبير حقيقة رحيل مهاجمه إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى إحتمالية رحيل هاري كين إلى مانشستر يونايتد مقابل 200 مليون جنيه

استرليني، في محاولة لتدارك الأزمة الإقتصادية الحالية خاصة مع معاناة الفريق ماليًا بسبب تكاليف بناء ملعبه الجديد.

وقال موقع "سكاي سبورتس" أن توتنهام نفى

ما تردد حول رحيل كين إلى مانشستر يونايتد، وأكد السبيرز أن مهاجمه لن يرحل إلى أي فريق في .

يذكر ان الإسباني من أبرز المهتمين بضم هاري كين، وبدأ في إتخاذ خطوات للحصول على توقيع اللاعب بحسب تقارير صحفية إسبانية.

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