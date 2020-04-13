لائحة جديدة لشئون لاعبات الكرة النسائية

تعكف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، و المشرف العام على الكره النسائية على وضع لائحة خاصة بشئون اللاعبات لدورى الكرة النسائية وذلك فى إطار ملف تطوير منظومة كرة القدم النسائية.
وتنص اللائحة الجديدة على عمل نموذج عقد موحد للاعبات فى الموسم الكروى الجديد، مع التأكيد
كما تتضمن أحقية اللاعبة و النادى بوضع بند اضافى بالعقد فى حالة رغبة اللاعبة ترك النادى خلال مدة التعاقد، على أن يتم تحرير عقود لجميع اللاعبات فى القسمين الاول و الثانى للفريق الاول بالاندية.
وأوصت كذلك بأنه لا يجوز للاندية قيد اللاعبة الهاوية والتى امضت مع ناديها ٣ أو ٥سنوات بالفريق الاول و انتهت المدة مع تلك الاندية الا بعد عمل عقد جديد فى آخر مرحلة سنية.
و تم الاتفاق مع وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد على ارسال لائحة شئون اللاعبات بالتعديلات الجديده للاندية و ذلك بعد اعتمادها من اللجنة الخماسية .
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