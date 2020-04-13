ريال مدريد يحسم موقفه من استمرار الحارس الفرنسي اريولا مع الفريق

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من استمرار الحارس الفرنسي الفونس اريولا المعار من باريس سان جيرمان حتي نهاية الموسم، والذي يلعب دور البديل للدولي البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي للفريق. البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي للفريق. ويرفض ريال مدريد استمرار اريولا مع الفريق، خاصة مع عدم وجود بند بأحقية الشراء في عقد الحارس الفرنسي، الذي سيكون مضطراً لخوض تجربة جديدة له في الموسم المقبل. الشراء في عقد الحارس الفرنسي، الذي سيكون مضطراً لخوض تجربة جديدة له في الموسم المقبل. ويرفض اريولا العودة مرة أخري لصفوف البي اس جي حيث يشارك كيلور نافاس باستمرار كحارس أساسي لفريق العاصمة الفرنسية.

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