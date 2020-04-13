يدرس فريق ريال مدريد الإسباني، إعادة حارسه الاوكراني الشاب أندري لونين، والذي يلعب معاراً مع بلد الوليد حتى نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية ان ألفونس أريولا حارس باريسسان جيرمان المعار إلى ريال مدريد، لن يواصل مسيرته مع الفريق الملكي الذي قرر عدم تفعيل بند الشراء ليرحل الحارس بنهاية الموسم.
وأوضحت "ريال مدريد يدرس إعادة لونين في الموسم القبل، ليكون الحارس الثاني في الفريق".
يذكر ان لونين انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من زوريا لوهانسك الأوكراني، ولكنه لم يحظ بفرصة اللعب، فتم إعارته إلى ليجانيس ثم بلد الوليد.
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