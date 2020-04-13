يوفنتوس وإنترميلان يخططان لصفقة تبادلية من العيار الثقيل

كشفت تقارير ايطالية عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين ناديي يوفنتوس وانترميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعي يوفنتوس بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي لضم الأرجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم انترميلان الذي تنتهي اعارته لباريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي. الموسم الحالي. ويرفض انطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري تماماً فكرة الإبقاء علي ايكاردي في صفوف فريقه ما يعني أن رحيل اللاعب سيكون أمراً حتمياً في الصيف المقبل. وفي المقابل يرغب كونتي في انضمام الدولي الكولمبي خوان كوادرادر الجناح الأيمن للبيانكونيري، والذي يمتد تعاقده مع السيدة العجوز حتي 2022. وعلي الرغم من تمسك مسئولي يفنتوس باستمرار اللاعب الكولومبي والذي يحظي بشعبية جارفة بين جماهير النادي، إلا أن الإدارة قد تجد نفسها مضطرة للتفريط في خدماته من أجل تسهيل صفقة ايكاردي.

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