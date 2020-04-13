دورتموند يستعد للتعاقد مع راشيكا

يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لخوض مفاوضات من أجل التعاقد مع ميلوت راشيكا نجم فيردر بريمن الألماني، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
وقالت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن إدارة دورتموند بدأت بالفعل إتصالاتها من أجل ضم راشيكا في الصيف المقبل، وستدخلفي منافسة مع الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.
يذكر أن العديد من الاندية تتطلع للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عام، أبرزهم ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي.
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