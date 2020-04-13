التايكوندو يؤجل بطولة البومزا "أون لاين" بسبب أعياد الربيع

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن تأجيل موعد إذاعة بطولة مصر للبومزا "أون لاين" بسبب تزامن الموعد السابق مع اعياد الربيع . وقال رئيس الاتحاد انه تم تغيير موعد يوم إذاعة البطولة النهائ للفائزين على صفحة الاتحاد لمدة 24 ساعة ليكون يوم ٢٢ أبريل الجاري بدلا من ٢١ من نفس الشهر مراعاة لأعياد الأخوة الأقباط واعياد الربيع. على صفحة الاتحاد لمدة 24 ساعة ليكون يوم ٢٢ أبريل الجاري بدلا من ٢١ من نفس الشهر مراعاة لأعياد الأخوة الأقباط واعياد الربيع. ووجه سليم الشكر للجنة الحكام و لجنة المسابقات لما بذلوه من جهد لإخراج هذه البطولات بالشكل الذي يليق باسم الاتحاد المصري للتايكوندو . و لجنة المسابقات لما بذلوه من جهد لإخراج هذه البطولات بالشكل الذي يليق باسم الاتحاد المصري للتايكوندو . جدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتايكوندو كان قد اعلن في وقت سابق عن تنظيم أول بطولة رسمية للبومزا أون لاين استغلال لفترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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