أونانا على رادار تشيلسي

أصبح الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، ضمن إهتمامات فريق تشيلسي الإنجليزي لتدعيم مركز حراسة المرمى. وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن تشيلسي يبحث ضم أونانا لدعم حراسة المرمى، في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بمستوى الحارس الإسباني كيبا. حراسة المرمى، في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بمستوى الحارس الإسباني كيبا. وتابعت "أونانا لن يرحل عن صفوف أياكس بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني، نظراً لكونه من أهم لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة". صفوف أياكس بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني، نظراً لكونه من أهم لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة". وساهم اونانا بشكل كبير الموسم الماضي، في مسيرة ناجحة لأياكس ببطولة دوري أبطال اوروبا، والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

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