اكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن بطولات البومزا عبر الإنترنت و المعتمدة رسميا من الاتحاد و التي بدأ فتح باب التسجيل فيها أمس ، هي وسيلة جيدة للوقوف علي اللاعبين المميزين في كل قطاع و ستساعد كثيرا الأجهزة الفنية في الاختيار عند بدأ تكوين المنتخب القومي خاصة مع احتمال قيامالاتحاد الدولي فور انتهاء الحظر الدولي الحالي بتحديد ميعاد جديد لبطولة العالم في البومزا و التي تم تأجيلها للظروف العالمية الحالية.
و أضاف سليم في تصريحات خاصة ان الاتحاد كان حرصا علي اختيار نخبة من الحكام المصريين الدوليين في البومزا للتحكيم والانتقاء في بطولات الأون لاين لضمان الحيادية و الكفاءة العالية في التحكيم، لافتا إلى ان هذه البطولات فرصة جيدة للاعبين للتواصل مع مدربيهم ايضا عبر الإنترنت حيث يمكن للمدرب متابعة اداء اللاعب و توجيه ارشادات له ايضا.
جدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتايكوندو كان قد اعلن في وقت سابق عن تنظيم أول بطولة رسمية للبومزا أون لاين استغلال لفترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد التايكوندو: بطولات البومزا "أون لاين" أحد وسائل اختيار عناصر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.