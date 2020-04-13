رئيس اتحاد التايكوندو: بطولات البومزا "أون لاين" أحد وسائل اختيار عناصر المنتخب

اكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن بطولات البومزا عبر الإنترنت و المعتمدة رسميا من الاتحاد و التي بدأ فتح باب التسجيل فيها أمس ، هي وسيلة جيدة للوقوف علي اللاعبين المميزين في كل قطاع و ستساعد كثيرا الأجهزة الفنية في الاختيار عند بدأ تكوين المنتخب القومي خاصة مع احتمال قيام

الاتحاد الدولي فور انتهاء الحظر الدولي الحالي بتحديد ميعاد جديد لبطولة العالم في البومزا و التي تم تأجيلها للظروف العالمية الحالية.

و أضاف سليم في تصريحات خاصة ان الاتحاد كان حرصا علي اختيار نخبة من الحكام المصريين الدوليين في البومزا للتحكيم و

الانتقاء في بطولات الأون لاين لضمان الحيادية و الكفاءة العالية في التحكيم، لافتا إلى ان هذه البطولات فرصة جيدة للاعبين للتواصل مع مدربيهم ايضا عبر الإنترنت حيث يمكن للمدرب متابعة اداء اللاعب و توجيه ارشادات له ايضا.

جدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتايكوندو كان قد اعلن في وقت سابق عن تنظيم أول بطولة رسمية للبومزا أون لاين استغلال لفترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .