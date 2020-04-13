جوهرة اياكس الهولندي علي رادار جوارديولا لتدعيم هجوم مانشستر سيتي

يسعي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، للتعاقد مهاجم فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الخط الامامي للسيتيزن استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. وقالت صحيفة "جارديان" الانجليزية، ان مانشستر سيتي يخطط لضم سونتي هانسين المهاجم الشاب لفريق اياكس امستردام الهولندي. ولفت هانسين الانظار اليه بعد أن توج هدافاً لبطولة كأس العالم للشباب العام الماضي، كما شارك مع اياكس في مباراتين بالدوري الهولندا خلال الموسم الحالي. كأس العالم للشباب العام الماضي، كما شارك مع اياكس في مباراتين بالدوري الهولندا خلال الموسم الحالي. وينتهي عقد المهاجم الهولندي الشاب بنهاية الموسم المقبل، وتصل قيمته السوقية الي 6 ملايين يورو فقط .

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