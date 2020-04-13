ريال مدريد ينوي الحصول على خط هجوم “ناري” بضم أفضل مهاجمين في العالم، ولم شمل الفرنسي “كيليان مبابي” بالنرويجي “إيرلينج هالاند” في فريق واحد.

دائمًا ما يقولون أن التوقيع مع رأس الحربة هو أصعب شيء في الميركاتو الصيفي، وعلى الرغم من ذلك ينوي ريال مدريد ضم أفضل مهاجمين على مستوى العالم حاليًا، بخطة تمتد لمدة عامين.

واتفقت إدارة ريال مدريد مع الفرنسي “كيليان مبابي” على أنه سيكون نجم الفريق خلال العقد القادم، وسيتم التعاقد معه في صيف 2021، بعد الاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان، في الوقت الذي سوف يتبقى في عقده عام واحد فقط.

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وفي الوقت ذاته انفجرت موهبة “إيرلينج هالاند” على الساحة بنفس الصورة التي كان عليها مبابي منذ عامين، بل بإحصائيات أفضل، بعدما سجل النرويجي 29 هدفا في 27 مباراة، وامتلك أعلى معدل تهديفي في بطولة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وتحدثت صحيفة “ماركا” أن خطة الفريق الملكي تتضمن جميع هالاند ومبابي في فريق واحد، والتعاقد مع الأول في صيف 2020، واستغلال الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند، والذي يخوّل له الرحيل في حالة قدوم عرض بقيمة 100 مليون يورو.

وفي الاتجاه ذاته، نفت صحيفة “بيلد” ادعاءات الصحف الإسبانية، وأصرت على أن صاحب الـ19 عامًا سوف يواصل مشواره مع دورتموند خلال الموسم القادم على أقل تقدير.