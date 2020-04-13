لعب النجم الفرنسي -من الأصول الجزائرية- “زين الدين زيدان” (مواليد 23 يونيو 1972)، بين صفوف نادي يوفنتوس الايطالي فى الفترة من 1996 الى 2001، تحت قيادة المدرب “كارلو أنشيلوتي”، واشتهر زيزو بأناقته ورؤيته وتحكمه في الكرة وبراعته، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع يوفنتوس.

وصلت عدد مشاركات زيدان مع يوفنتوس فى الدوري الايطالي الى 151 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً، واستطاع ان يفوز مع الفريق بالدوري فى موسمين 1996-97، و1997-98، وكأس السوبر الإيطالي عام 1997.

وسجل زيدان 5 أهداف فى 41 مباراة مع السيدة العجوز فى مختلف المسابقات الأوروبية، وفى عام 1996 تُوج مع الفريق بكلا من: (كأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال)، وكان وصيفاً لدوري أبطال أوروبا فى نسختي 1996-97، و1997-98.

تلقى زيدان العديد من الجوائز الفردية كلاعب، بما في ذلك الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأعوام 1998 و2000 و2003، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998.

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في عام 2001 انتقل زيدان إلى نادي ريال مدريد الإسباني بصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم وقتها، حيث دفع النادي الملكي 75.6 مليون يورو لكي ينتقل زيدان إلى صفوفهم.

فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع يوفنتوس

فيديو أهداف ومهارات زيدان مع يوفنتوس