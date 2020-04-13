رانييري: علينا توخي الحذر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

اكد ​كلاوديو رانييري​ المدير الفني لنادي ​سامبدوريا​ اقتراب جميع المصابين ب​فيروس كورونا​ في النادي من التعافي مشيرا الى ضرورة توخي الحذر في حال استئناف منافسات الموسم الحالي.

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كلام رانييري جاء في تصريحات لمحطة راديو 1 انه وعلى الرغم من ضرورة حسم اللقب والعودة الى المنافسات الا ان الموسم الحالي فيه خلل.

كما اشار المدرب الايطالي الى أن جميع المصابين في النادي تقريبا قد تعافوا.

وتابع "إنه مرض لا أحد يعرف عواقبه. لدي لاعب جاءت نتائج فحصه في البداية إيجابية ثم تحولت إلى سلبية. وواصل ممارسة تدريبات خفيفة في منزله ثم جاءت نتائج فحصه إيجابية مجددا علينا توخي الحذر حقا".