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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رانييري: علينا توخي الحذر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
اكد كلاوديو رانييري المدير الفني لنادي سامبدوريا اقتراب جميع المصابين بفيروس كورونا في النادي من التعافي مشيرا الى ضرورة توخي الحذر في حال استئناف منافسات الموسم الحالي.
كلام رانييري جاء في تصريحات لمحطة راديو 1 انه وعلى الرغم من ضرورة حسم اللقب والعودة الى المنافسات الا ان الموسم الحالي فيه خلل.
كما اشار المدرب الايطالي الى أن جميع المصابين في النادي تقريبا قد تعافوا.
وتابع "إنه مرض لا أحد يعرف عواقبه. لدي لاعب جاءت نتائج فحصه في البداية إيجابية ثم تحولت إلى سلبية. وواصل ممارسة تدريبات خفيفة في منزله ثم جاءت نتائج فحصه إيجابية مجددا علينا توخي الحذر حقا".
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