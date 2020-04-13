بيتزي: ما تعلمته في برشلونة أفضل ما يناسب للنجاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

اعتبر لاعب ​برشلونة​ السابق ​خوان أنطونيو بيتزي​ ان اسلوب النادي الكتالوني هو الاكثر نجاحا في العالم.



كلام بيتزي جاء في تصريحات لصحيفة سبورت الاسبانية حيث قال:"ما تعلمته في برشلونة أفضل ما يناسب للنجاح، بجانب الحيازة والسيطرة على الكرة، عليك أن تلحق لضرر بالمنافس".

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وتابع اللاعب السابق للبلوغرانة:" أنا سعيد جدا لأن العديد من زملائي في ذلك الوقت يخوضون تجارب تدريبية رائعة، وقد حقق معظمهم نتائج جيدة جدا".

واضاف:" لا يمكن أن ننكر أن جميع من مر ببرشلونة سيلتقطون بعضا من أسلوب النادي في الكرة، لأننا نعتقد أن هذا هو الأفضل للنجاح كما ذكرت".

واتم بيتزي تصريحاته: "في الوقت الحالي أريد الجلوس واستعادة طاقتي التي استهلكتها كثيرا في كرة القدم، أنهيت في تشرين الثاني الماضي تجربتي بالأرجنتين، وسأدرس العروض الفترة المقبلة".