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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادوريز مستمر مع بلباو حتى نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن نية نادي اتلتيك بيلباو في تجديد عقد مهاجمه المخضرم اريتز ادوريز الى تاريخ نهائي كأس ملك اسبانيا.
وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان ادوريز الذي قرر الاعتزال في شهر حزيران القادم سيجدد عقده مع النادي الباسكي وذلك للمشاركة في نهائي كأس ملك اسبانيا والتي ستكون المباراة الاخيرة في مسيرة المهاجم الاسباني.
هذا ويمضي المهاجم البالغ من العمر 39 عام الموسم ال 12 مع اسود الباسك حيث تمكن من تسجيل 172 هدف في 407 مشاركات مع النادي.
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