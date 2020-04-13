اخبار الرياضه

ادوريز مستمر مع بلباو حتى نهائي كأس الملك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادوريز مستمر مع بلباو حتى نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن نية نادي ​اتلتيك بيلباو​ في تجديد عقد مهاجمه المخضرم ​اريتز ادوريز​ الى تاريخ نهائي ​كأس ملك اسبانيا​.

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان ادوريز الذي قرر الاعتزال في شهر حزيران القادم سيجدد عقده مع النادي الباسكي وذلك للمشاركة في نهائي كأس ملك اسبانيا والتي ستكون المباراة الاخيرة في مسيرة المهاجم الاسباني.

هذا ويمضي المهاجم البالغ من العمر 39 عام الموسم ال 12 مع اسود الباسك حيث تمكن من تسجيل 172 هدف في 407 مشاركات مع النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادوريز مستمر مع بلباو حتى نهائي كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا