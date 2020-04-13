بيتزارو: لا أعتقد أن هناك مدربا أفضل من بيب غوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

اختار مهاجم ​بايرن ميونيخ​ السابق ​كلاديو بيتزارو​ ​بيب غوارديولا​ كأفضل مدرب لعب تحت اشرافه خلال مسيرته.



كلام بيتزارو جاء في تصريحات نقلتها شبكة تي زيد الالمانية حيث قال:" بيب وسع آفاق رؤيتي لكرة القدم بالفعل، لديه رؤية مختلفة تماما عن المدربين الآخرين، إنه أفضل من دربني".

Advertisements

وتابع:" إنه دائما متفوق في أفكاره كثيرا على خصومه، لا أعتقد أن هناك مدربا أفضل من بيب غوارديولا من حيث التكتيك، وجميع الأبعاد في كرة القدم".

كما تحدث بيتزارو عن تجربته مع الالماني ​يوب هاينكس​ قائلا:" يوب هاينكس مدرب عظيم، ساعد النادي بأكمله بشكل كبير، ومدى نجاحه في ذلك يمكن رؤيته من خلال عدد المرات التي أعادوه فيها إلى تدريب البايرن".

واتم تصريحه عن المدرب الذي كان يرغب في العمل معه قائلا:" بدون شك كنت أود العمل مع ​يورغن كلوب​، أجده مدربا مثيرا تماما من وجهة نظر اللاعبين".