كوستا: آمل أن يستأنف الموسم قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

عبر البرازيلي ​دوغلاس كوستا​ لاعب نادي ​يوفنتوس​ عن استياءه من الحجر المنزلي الذي فرضه ​فيروس كورونا​.



كلام كوستا جاء في تصريحات له على انستغرام حيث قال:" آمل أن يستأنف الموسم قريبا، ربما في غضون شهر".

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واضاف:"أتدرب كل يوم في المنزل، لكنني لم أعد أستطيع تحمل الوضع الحالي".

واكمل اللاعب البالغ من العمر 29 عام: "أقضي أوقاتي مع عائلتي وأصدقائي، لكن كل هذا في حدود منزلي، لا أستطيع الخروج ولا أعرف ماذا أفعل بعد الآن".

هذا وكان كوستا قد غادر ايطاليا متوجها نحو البرازيل بإذن من ادارة يوفنتوس الشهر الماضي