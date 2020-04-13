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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالديني: إنه فيروس جديد وجسدك يحارب عدوا لا يعرفه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تحدث لاعب ميلان السابق باولو مالديني عن فترة تعافيه من فيروس كورنا الذي اصيب فيه الشهر الماضي.
كلام مالديني جاء في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية حيث قال:"من الصعب أن تمارس حياتك بصفة طبيعية سريعا بعد هذه لإصابة".
وتابع: "من الصعب البدء مرة أخرى، حاولت اليوم القيام ببعض التمارين الرياضية، ولكن بعد 10 دقائق، شعرت أنني ميت".
وأكمل مالديني: "أشعر أنني بخير، لقد مر الأسوأ بالفعل، لا يزال لدي القليل من السعال الجاف، فقدت حاسة التذوق ورائحة الأكل، آمل أن أعود سريعا".
وواصل: "الالام قوية بشكل كبير، ويبدو الأمر كأن هناك ضغطا على صدرك، إنه فيروس جديد، وجسدك يحارب عدوا لا يعرفه".
واضاف المدافع الايطالي السابق: "شعرت بالأعراض الأولى يوم الخميس 5 نيسان، كان هناك ألم في المفاصل والعضلات، لم أصب بالحمى، ودرجة حرارتي لم تتخطى الـ38.5".
واتم مالديني: "في اليوم التالي، كان من المفترض أن أذهب إلى ساحة التدريب في ميلانو، لكنني بقيت في المنزل، ولم أشاهد مباراة ميلان وجنوى، لم أتناول مضادات لأنني لم أواجه صعوبة في التنفس، وفي النهاية اكتشفت أنه فيروس كورونا".
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