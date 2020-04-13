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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيلبرتو سيلفا: النني يشبهني انا وفييرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
علق لاعب ارسنال السابق جيلبيرتو سيلفا على وضعية اللاعب محمد النني مع الغانيرز.
وتحدث سيلفا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائلا: "خلال السنوات الماضية، كان يعاني آرسنال كثيرا بسبب اللاعبين الذي كان يمتلكهم في خط الوسط".
وتابع: "كان هناك تشابه كبير بين العديد من اللاعبين في الصفات، ولكنهم لم يقتربوا حتى من مستوى باتريك فييرا أو مستواي الفني مع ارسنال".
واكمل البرازيلي تصريحه: "اللاعب الوحيد الذي يشبهنا هو محمد النني، ولكنه لم يشارك كثيرا في المباريات إلى جانب عدم وجود لاعبين قادرين على تأدية الواجب الدفاعي في خط الوسط".
وواصل: "أسلوب آرسنال هجومي دائما، ويحاول تشكيل الخطورة على دفاعات الفرق المنافسة، ولكنهم يحتاجون إلى لاعبين مميزين في الشق الدفاعي بخط الوسط".
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