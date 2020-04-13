شكرا لقرائتكم حازم امام: من الصعب دفع قيمة العقود كاملة للاعبين في ظل توقف النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق ، أنه من الصعب دفع قيمة العقود كاملة للاعبين هذا الموسم خاصة أنه لا يوجد مكسب للأندية في ظل توقف النشاط الرياضي.

وطالب عضو اتحاد الكرة السابق في تصريحات إذاعية ، من جميع لاعبي الدوري المصري بتخفيض أجورهم بسبب توقف النشاط الرياضي نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حازم إمام " إنه يجب على لاعبي الدوري المصري تخفيض رواتبهم في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي "، مؤكداً أنه يجب على كل لاعب أن يشعر بالمسؤولية تجاه ناديه.

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يذكر أن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وضعوا أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا