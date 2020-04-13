شكرا لقرائتكم محمد مجدى يغازل ناديه: بقالي 16 سنه فيه وهموت جواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى بكتابة بوست على صفحته بالفيس بوك فى الذكرى رقم 96 على تأسيس الدراويش متباهيا بناديه ومؤكدا أنه يتمنى أن يعيش ويموت جواه وأنه يستحق اكثر من ذلك بكثير .

وكتب مجدى فى التويتة قائلا " أنا بقالى 16 سنه فى النادى الاسماعيلى اتربيت فيه وقعدت فى النادى اكتر ماقعدت مع اهلى حبى للنادى والى عشته جوا النادى خلانى ماقدرش ابعد عنه فكرت كتير ان اطلع بره فى اوقات كتير فى كل مره باجى عند اخر لحظه ومابقدرش فعلا والله وبحس انى هموت لو بعدت عنه ومابقلوش كدا عشان جوا اللقطات والكلام دا لأنى انا مليش فيه خالص وممكن دى مشكلتى ومابحبش الكلام الكتير وقليل اوى لو طلعت واتكلمت بس انا حسيت انى عاوز اقول كدا فعلا من قلبي ،واتمنى اعيش عمرى كله واموت جوا النادى ، النادى الاسماعيلي اسم كبير اوى ويستاهل حاجات كتير احسن ووضع احسن بكتير انشاء الله بمساندتكم ، لأن فعلا الجمهور الى (بجد)وبيحب النادى من (قلبه ) يستاهل كل خير ولازم اقل حاجه نفرحهم .

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يحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، بمرور 96 عاماً على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

كان مقر النادى الإسماعيلى، الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، هو مكان سوق الجمعة حالياً وسط مدينة الإسماعيلية، وكان أسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 وتم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.