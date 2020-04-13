شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لتنس الطاولة يطالب بحسم مصير بطولة مصر الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، فرصة لنظيره المصرى لحسم مصير بطولة مصر الدولية المقرر اقامتها فى الفترة من 24 سبتمبر وحتى 4 اكتوبر القادم ، من حيث الاستمرار فى استضافتها او الاعتذار عن تنظيمها .

اكد معتز عاشور رئيس الاتحاد ان الاتحاد الدولى ارسل خطابا الى الاتحاد المصرى يمنحه فيه فرصة ثانية لتحديد موقفه من بطولة مصر الدولية ، و التى ستقام نهاية العام الجارى ، فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول، و قد سبق و ارسل الاتحاد الدولى للاستفسار عن موقف مصر من البطولة ، و تم الرد بان البطولة ستقام فى موعدها مع نقلها الى القاهرة بدلا من شرم الشيخ .

اضاف عاشور ان الاتحاد الدولى ارسل خطابا ثانيا خلال الساعات الماضية لمنح مصر فرصة ثانية لحسم موقفها من البطولة ، و هو ما يتم دراسته حاليا و التشاور بين اعضاء مجلس الادارة ، لتحيد الموقف بالاجماع ، وبناءا عليه مخاطبة الاتحاد الدولى بالموقف النهائى .

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كان الاتحاد الدولى طلب من نظيره المصرى تحديد موقف البطولة سواء بإقامتها أو الاعتذار عن تنظيمها، لكن الاتحاد أرسل الرد فى خطاب رسمى أن البطولة ستقام فى موعدها أكتوبر المقبل، لكن فى القاهرة بدلا من شرم الشيخ، ما لم يحدث جديد، بشأن الفيروس.

كان معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أكد أن تأجيل دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هو الحل الأفضل فى الوقت الحالى، حفاظًا على سلامة اللاعبين وصحتهم، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال عاشور إن التأجيل يمنح اللاعبين فرصة لإكمال فترة التأهيل والخطة المقرر اتباعها للوصول إلى الأولمبياد، خاصة أن هناك عدة بطولات مؤهلة تم تأجيلها وإلغاؤها، فضلاً عن البطولة التى أقيمت فى قطر وتم منع اللاعبين المصريين من المشاركة بها.

وتأهل إلى طوكيو منتخب الرجال والسيدات، ومنافسات الزوجى المختلط بالإضافة الى مقعدين فى الفردى رجال ومثلهما فى الفردى.