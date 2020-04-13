شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى فى ذكرى تأسيس الإسماعيلى: أتمنى أعيش وأموت جوه النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، بوست على صفحته بفيس بوك فى الذكرى رقم 96 على تأسيس الدراويش متباهيا بناديه، مؤكدا أنه يتمنى أن يعيش ويموت داخله وأنه يستحق أكثر من ذلك بكثير.

وكتب مجدى قائلا: "أنا بقالى 16 سنة فى النادى الإسماعيلى اتربيت فيه وقعدت فى النادى أكتر ما قعدت مع أهلى، حبى للنادى والى عشته جوا النادى خلانى ماقدرش ابعد عنه فكرت كتير ان اطلع بره فى اوقات كتير فى كل مره باجى عند اخر لحظه ومابقدرش فعلا والله وبحس إنى هموت لو بعدت عنه ومابقلوش كدا عشان جوا اللقطات والكلام دا لأنى أنا مليش فيه خالص وممكن دى مشكلتى ومابحبش الكلام الكتير، وقليل اوى لو طلعت واتكلمت بس انا حسيت انى عاوز اقول كدا فعلا من قلبى ،واتمنى اعيش عمرى كله واموت جوا النادى ، النادى الاسماعيلى اسم كبير اوى ويستاهل حاجات كتير احسن ووضع احسن بكتير انشاء الله بمساندتكم ، لأن فعلا الجمهور الى (بجد) وبيحب النادى من (قلبه) يستاهل كل خير ولازم اقل حاجه نفرحهم".

ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، بمرور 96 عاماً على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

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وكان مقر النادى الإسماعيلى، الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، هو مكان سوق الجمعة حالياً وسط مدينة الإسماعيلية، وكان أسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 وتم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.