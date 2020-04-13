شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لتنس الطاولة يمنح فرصة جديدة لإقامة بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولى لتنس الطاولة فرصة لنظيره المصرى لحسم مصير بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها فى الفترة من 24 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل، من حيث الاستمرار فى استضافتها أو الاعتذار عن تنظيمها.

وأكد معتز عاشور، رئيس الاتحاد، أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا إلى الاتحاد المصرى يمنحه فيه فرصة ثانية لتحديد موقفه من بطولة مصر الدولية، والتى ستقام نهاية العام الحالى، فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول، وقد سبق وأرسل الاتحاد الدولى للاستفسار عن موقف مصر من البطولة، وتم الرد بأن البطولة ستقام فى موعدها مع نقلها إلى القاهرة بدلا من شرم الشيخ.

وأضاف عاشور أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا ثانيا خلال الساعات الماضية لمنح مصر فرصة ثانية لحسم موقفها من البطولة، وهو ما يتم دراسته حاليا والتشاور بين أعضاء مجلس الإدارة، لتحديد الموقف بالإجماع، وبناء عليه مخاطبة الاتحاد الدولى بالموقف النهائى.

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وكان الاتحاد الدولى طلب من نظيره المصرى تحديد موقف البطولة سواء بإقامتها أو الاعتذار عن تنظيمها، لكن الاتحاد أرسل الرد فى خطاب رسمى أن البطولة ستقام فى موعدها أكتوبر المقبل، لكن فى القاهرة بدلا من شرم الشيخ، ما لم يحدث جديد، بشأن الفيروس.

وكان معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أكد أن تأجيل دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هو الحل الأفضل فى الوقت الحالى، حفاظًا على سلامة اللاعبين وصحتهم، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال عاشور إن التأجيل يمنح اللاعبين فرصة لإكمال فترة التأهيل والخطة المقرر اتباعها للوصول إلى الأولمبياد، خاصة أن هناك عدة بطولات مؤهلة تم تأجيلها وإلغاؤها، فضلاً عن البطولة التى أقيمت فى قطر وتم منع اللاعبين المصريين من المشاركة بها.

وتأهل إلى طوكيو منتخب الرجال والسيدات، ومنافسات الزوجى المختلط بالإضافة الى مقعدين فى الفردى رجال ومثلهما فى الفردى.