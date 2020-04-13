الامارات | بيراميدز المصري معرض للعقوبة بسبب التعاقد مع أحمد فتحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز المصري معرض للعقوبة بسبب التعاقد مع أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "النهار" المصرية بأن نادي بيراميدز مهدد بعقوبة مالية بعد إعلان تعاقده مع مدافع الأهلي أحمد فتحي للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقال الخبير بلوائح الاتحاد الدولي "فيفا" محمد بيومي في تصريحات لبرنامج "نامبر وان" إن "لوائح الفيفا تؤكد توقيع عقوبة وغرامة مالية على بيراميدز نتيجة توقيعه مع أحمد فتحي دون إبلاغ الأهلي بالتفاوض من قبل، وهو ما يعد إخلال بلوائح الفيفا".

وأوضح بيومي: "إذا دخل عقد اللاعب في الست شهور الأخيرة من حق هذا اللاعب التفاوض والتعاقد مع أي نادٍ جديد بشرط أن يبلغ النادي الجديد، النادي السابق، برغبته في التعاقد مع اللاعب بخطابين متتالين في 15 يوم".

واختتم "بيراميدز كان يجب عليه إبلاغ الأهلي قبل التفاوض مع فتحي، وأن بيراميدز سيغرم بعقوبات مالية بسبب هذا الإجراء.