شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس: هودجسون دمرنى فى إنتر.. وكابيللو أهم مدرب فى حياتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف نجم كرة القدم البرازيلى السابق، روبرتو كارلوس، بفضل الإيطالى فابيو كابيللو، على مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنه المدرب الأهم فى مسيرته الكروية.

وأصبح كارلوس أسطورة لفريق ريال مدريد الإسبانى الذى لعب له منذ 1996 حتى 2007 لكنه يدين بالفضل الكبير فى هذا إلى شخص واحد هو كابيللو، حسبما أكد اللاعب السابق فى تصريحات نشرها موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية على الإنترنت اليوم الجمعة.

وكان كارلوس بدأ مسيرة احترافه فى أوروبا عبر إنتر ميلان الإيطالى فى 1995، حيث لعب بجوار بول إنس وخافيير زانيتى تحت قيادة ماسيمو موراتى، رئيس النادى وقتها، وأظهر كارلوس إمكانياته العالية فى المباريات الأولى له مع الفريق، كما أظهر قدراته التهديفية، رغم مشاركته فى مركز الجناح الأيسر.

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ولكن نتائج الفريق لم تكن على ما يرام ما دفع إنتر للتعاقد مع المدرب الإنجليزى روى هودجسون. وقال كارلوس: «روى هودجسون دمرنى جعلنى ألعب فى خط الوسط. كنت سأفقد فرصة اللعب مع المنتخب البرازيلى فى بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) عام 1997. لم يكن هذا لأننا نلعب بشكل سيئ وإنما لأنه لم يكن يعرف الكثير عن كرة القدم».

وكان هودجسون يرى أن روبرتو كارلوس يفتقد الانضباط الخاص بمركز الظهير الأيسر، حيث كان يفضل عليه فى هذا المركز اللاعب فيليس سينتوفانتى.

كما تعاقد إنتر بعدها مع أليساندرو بيستونى للعب فى نفس المركز ما دفع كارلوس للتفكير فى الرحيل عن صفوف إنتر، حسبما أكدت «ماركا».

وأوضح روبرتو كارلوس: «تحدثت إلى موراتى وطلبت منه الرحيل» مشيرا إلى أنه رحل بالفعل إلى ريال مدريد الإسبانى ليلعب بالفريق تحت قيادة المدرب الإيطالى فابيو كابيللو. وقال كارلوس: «انتقلت إلى ريال مدريد. كابيللو كان أهم مدرب فى حياتى».

